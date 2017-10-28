Что такое ICO?

ICO (Initial Coin Offering) — форма привлечения проектом финансирования через продажу определенного количества токенов, предназначенных для оплаты услуг площадки в будущем

В переводе с английского Initial Coin Offering — это первичное размещение монет (токенов). Не смотря на то, что термин образовался по аналогии с IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение), эти виды финансирования существенно различаются. Так, покупатели токенов ICO, в отличие от покупателей акций IPO, не получают доли в компании и никак не могут воздействовать на внутренние управленческие решения. Поэтому первичное размещение монет часто называют краудфандингом в мире криптовалют.

Механизм ICO достаточно прост — проект выпускает токены и продает их инвесторам за криптовалюту или традиционные деньги, собирая таким образом финансирование на реализацию своей задумки. Покупатель токенов, в свою очередь, может расплатиться ими за какую-то услугу проекта. А если такой проект станет популярным, токены вырастут в цене и их держатели смогут заработать на трейдинге.

Почему ICO пользуется популярностью?

Сумма ICO-сделок бьет рекорды. Этот способ финансирования позволяет проектам привлечь больше инвестиций, чем традиционные источники. В текущем году 200 ICO-проектов привлекли финансирование на сумму $3 млрд.

На что рассчитывают инвесторы:

заработать на перепродаже токенов по более высокой цене в будущем;

выгодно воспользоваться токенами на площадке проекта;

поддержать интересный проект.

Чего ожидают проекты:

привлечь финансирование, необходимое для запуска или развития;

избежать юридических трудностей, характерных для традиционных методов привлечения инвестиций;

создать полноценную инфраструктуру своих проектов.

Риски для инвесторов

ICO — это сделка, основанная на доверии. Подобно к краудфандингу, никто не может заранее быть уверенным, доживет ли проект до стадии появления продукта, и не разочарует ли продукт, даже если появится. К тому же, в поисках легких денег мошенники могут просто обмануть инвесторов, проведя ICO для проекта, который никто не собирается реализовывать.

Так стоит ли инвестировать в ICO?

Только если вы готовы к большому риску и не боитесь потерять свой капитал, вложившись в идею, которая может провалиться.

Опять же, краудфандинг имеет похожие риски и, тем не менее, многие его не опасаются. Решать вам.

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