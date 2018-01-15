Мошенники начали продавать фейковую криптовалюту от Telegram

При этом никаких официальных сообщений от Telegram о старте продаж не было

Пользователи мессенджера Telegram начали получать по электронной почте фальшивые предложения принять участие в запуске криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

В письме неизвестные, представляясь членами команды TON, предлагают поучаствовать в предварительной продаже токенов криптовалюты Gram. Монета, как утверждают мошенники, будет размещена на бирже с 1 февраля 2018 года, а у «избранных пользователей» якобы есть возможность приобрести ее по цене от 15 центов за штуку.

У мошеннического проекта также есть сайт. В разделе «Команда» указаны реальные разработчики Telegram. Там также опубликован фрагмент презентации Gram и TON, который ранее появился в СМИ. При этом, по данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 года анонимными пользователями.

Основатель Telegram Павел Дуров еще не комментировал эту ситуацию. Официальных материалов о проектах TON и Gram не публиковалось.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в начале января стало известно о планах Telegram запустить собственную криптовалюту и блокчейн-платформу третьего поколения. Компания рассчитывает привлечь до $500 млн на предпродаже, а в перспективе общая сумма собранных на ICO средств составит $3-5 млрд.

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По материалам banki.ru