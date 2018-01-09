Telegram создаст свою блокчейн-платформу и криптовалюту

Pre-ICO проекта может стать крупнейшим в истории

Мессенджер Telegram Павла Дурова планирует запустить собственную блокчейн-платформу и криптовалюту. Платформа третьего поколения получит название Telegram Open Network, а сама валюта будет называться gram.

Финансирование запуска будет обеспечиваться за счет ICO. Предполагается, что его объем будет достаточно велик, так как оно будет осуществляться от имени не стартапа, а проекта, уже зарекомендовавшего себя на рынке.

Telegram рассматривает возможность привлечения до $500 млн в рамках Pre-ICO, а потенциальная общая стоимость токенов составит от $3 до 5 млрд. Эти цифры являются предварительными и могут быть скорректированы позже.

В рамках предпродажи инвесторам, не входящим в ближний круг Дурова, могут поставить условие вкладывать минимум $20 млн, при этом в виде официальной, а не криптовалюты. 4%, или 200 млн единиц gram, будут зарезервированы командой разработчиков на четыре года, 52% объема валюты также сохранит за собой Telegram, чтобы защитить ее от спекуляций. Остальные 44% будут находиться как в публичной, так и в приватной продаже. Валюта будет обращаться на внешних биржах и использоваться внутри приложения Telegram.

Также Telegram планирует запустить собственный электронный кошелек в IV квартале этого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее информацию о предполагаемом выходе Telegram на ICO распространил бывший сотрудник мессенджера Антон Розенберг в своем Facebook. В качестве доказательства он прикрепил ссылку на рекламный ролик проекта под названием Telegram Open Network.

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По материалам banki.ru