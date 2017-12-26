Популярный мессенджер может запустить собственную криптовалюту

По данным источников, мессенджер вскоре запустит свой токен и выйдет на ICO

Бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг написал в Facebook, что у него имеется информация о предполагаемом выходе Telegram на ICO. В качестве доказательства он прикрепил ссылку на рекламный ролик проекта под названием Telegram Open Network.



Для Telegram, социальной сети основателя и бывшего руководителя «Вконтакте» Павла Дурова, выпуск собственной криптовалюты стал бы единственной возможным способом монетизации проекта, пишет Розенберг.

«По тем же слухам, суть идеи была в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить ее в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Ethereum. И сегодня я получил подтверждение тому, что эти слухи имели под собой все основания: проект будет называться TON (Telegram Open Network), и уже есть красивый рекламный ролик в стиле «Звёздных войн», правда, без какой-либо конкретики» — Антон Розенберг, бывший сотрудник Telegram

Сам Дуров в интервью Bloomberg заявлял, что в 2018 году собирается серьезно заняться монетизацией Telegram, который вот уже пять лет работает в убыток. Он также намекнул на то, что все криптовалютное сообщество сейчас сидит в Telegram. Это особенно актуально для Китая, где введен запрет на обмен биткоинами, в связи с чем пользователи переключились на внебиржевую торговлю через мессенджеры. А шифровка Telegram позволяет совершать крупные сделки инкогнито, не боясь слежки со стороны китайского правительства.

Впрочем, следует помнить, что Розенберг — бывший сотрудник Telegram, который в прошлом судился с компанией, и может быть заинтересованным лицом в распространении дезинформации.

Тем не менее, информация о выходе Telegram на ICO стала подтверждаться из других источников. По данным Cointelegraph, криптовалюта будет называться Gram, а сама платформа будет интегрирована во многие популярные мессенджеры (какие — пока неизвестно). Для хранения криптовалюты будут использовать легкие кошельки (light wallets), так что пользователям не придется загружать громоздкий блокчейн.

Проект может оказаться успешным, так как криптовалюта будет представлена сразу широкой аудитории Telegram, которая насчитывает 180 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в следующем году в Украине запустится криптовалютный кошелек. С 1 января в Украине запустится криптовалютный кошелек с функциями банкинга.

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По материалам minfin.com.ua