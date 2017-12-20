ПриватБанк запретил пополнять карты monobank без комиссии

Мобильный банк предложил своим клиентам альтернативное решение

Сегодня ночью ПриватБанк отключил карты monobank от бесплатного пополнения через свои терминалы самообслуживания. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Тем не менее, monobank предложил пользователям выход: они будут получать кешбек в размере 0,5% после каждого пополнения через терминал ПриватБанка в качестве компенсации. Ограничения кешбека в 500 грн на эти компенсации не распространяются.

Начисление будет происходить мгновенно после операции. Обновление мобильного приложения банка, поддерживающее нововведение, выйдет уже завтра, и соответствующие начисления также будут отображаться в выписке (сейчас просто увеличивается баланс кешбека).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Monobank поднимет лимиты на переводы с карты на карту. Владельцы карт первого в Украине банка в смартфоне смогут переводить и получать больше средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покупки в рассрочку: Monobank запускает новый сервис