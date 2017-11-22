Monobank поднимет лимиты на переводы с карты на карту

Владельцы карт первого в Украине банка в смартфоне смогут переводить и получать больше средств

Со следующей недели Monobank увеличит лимиты на денежные переводы с карты на карту. Об этом сообщил один из авторов проекта — Дмитрий Дубилет — в соцсети Facebook.

Так, для переводов с каты Monobank на “пластик” платежной системы Mastercard и обратно установлен лимит в размере до 60 тыс грн. Транзакции с картами Visa пока ограничены 17 тыс грн. Однако вскоре разработчики обещают поднять и этот лимит.

На данный момент действует ограничение по переводам в размере 14 999 грн за одну транзакцию. За месяц можно перевести с карты Monobank на карту другого украинского финучреждения до 199 999 грн. Поступления на «пластик» первого украинского банка в смартфоне не ограничены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Проект мобильного банка создан на основе традиционного финучреждения — Universal bank. Разработкой этого продукта занималась компания FinTech Band, которую основали бывшие ТОП-менеждеры ПриватБанка — Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Как работает Monobank — читайте в нашем обзоре.

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