Тестирование первого банка в смартфоне завершено: расказываем о том, как пользоваться приложением и картой

На этой неделе разработчики мобильного банка Monobank вывели приложение и карту банка из бета-тестирования, которое продлилось около месяца. Скачать программу можно в магазинах приложений для iOS и Android устройств.

Редакция PaySpace Magazine уже протестировала карты первого в Украине необанка и делится с читателями своими наблюдениями.

Про банк

Monobank – это мобильный банк, который позволяет вкладчику проводить все свои финансовые операции в смартфоне, в том числе открывать счет, получать выписки для посольств и общаться со службой поддержки. К приложению прилагается банковская карта для расчетов в магазинах.

Проект мобильного банка создан на основе традиционного финучреждения. Фактически, открывая счет в Монобанке, вкладчик подписывает договор с Universal bank.

Разработкой этого продукта занималась компания FinTech Band, которую основали бывшие ТОП-менеждеры ПриватБанка — Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

В будущем компания планирует запустить подобные проекты на базе других банков.

Организационные вопросы

Мы привыкли открывать счета в отделении банка — подписывать стопку бумаг и ждать, пока сотрудник банка сделает копию документов. В Monobank предлагают альтернативную систему — клиенту нужно скачать приложение и, следуя подсказкам, самому сфотографировать свой паспорт (все страницы с пометками) и идентификационный код. Новые ID-паспорта тоже принимаются — фото этого документа с обеих сторон заменит привычные паспорт + код. Фотографировать выписку про место регистрации проживания не нужно.

В следующих версиях приложения разработчики обещают внедрить возможность сканирования ID-карты для владельцев смартфонов с NFC — так банк получит информацию, которая записана на чип карты. Однако процедура не отменит фотографирование документа — наличия копий требует НБУ.

Забрать карту можно в точках обслуживания Monobank или дождавшись бесплатную курьерскую доставку. С собой нужно иметь паспорт и код — по ним вас идентифицирует сотрудник банка. Тогда же произойдет подписание анкеты-заявления на открытие счета в банке. Но чтобы получить на руки его копию, придется оформить отдельную заявку уже из приложения. Служба поддержки прислала нам копию дополнения к договору на e-mail в течение суток.

Не нужно идти в банк и ради получения выписки по счету — ее можно заказать прямо в приложении и получить на почту спустя несколько секунд.

Закрыть счет тоже можно со смартфона — для этого нужно закрыть карту в меню «Настройки», дождаться подтверждения от службы поддержки и удалить приложение.

Особенности приложения и карты

В мобильном банке собраны все популярные платежные услуги — от пополнения мобильного до оплаты штрафов. Пользуясь собственными средствами, клиент не платит комиссию за пополнение своей карты, переводы на чужой «пластик», оплату коммунальных и т.д.

Для всех транзакций действует опция «Отменить платеж» — в течение 10 секунд клиент может нажать на кнопку и блокировать перевод.

Пополнить карту тоже можно бесплатно — с карты другого банка в приложении Моно, через терминалы iBox и и ТАСКОМБАНК, через кассы Universal Bank (при условии, что используются собственные стредства). Минимальная сумма перевода с карты другого банка на карту монобанка в приложении — 100 грн (ограничений для пополнения карты из киосков банков-партнеров или из приложений других банков нет).

В приложении можно самостоятельно установить PIN-код, а также выбрать сумму, ниже которой не требуется пароль. Например, установив порог свыше 500, клиент не должен вводить PIN, покупая на 450 грн. Однако нужно помнить, что это правило распространяется только на оплату по чипу. Если клиент решит заплатить бесконтактно — для всех сумм свыше 100 грн будет необходим PIN-код.

За активное использование карты в Monobank предусмотрен кешбек — от 2% до 20% на разные категории покупок, которые клиент выбирает вначале каждого месяца. Начисление бонусных гривен происходит сразу после покупки. Но перевести их на основной счет можно только после накопления 100 грн за вычетом комиссии 19,5%. Накапливать эту сумму можно в течение года. Максимальная сумма кэшбека за месяц — 500 грн. Также карта участвует в программе вознаграждений MasterCard Більше.

Перед поездкой за рубеж клиенту не нужно сообщать об этом в банк. Стоимость снятия собственных средств в банкомате составит 2%, кредитных — 4%. Расплачиваясь картой Monobank за границей, клиент не будет платить комиссию за конвертацию валют. Все траты клиента по умолчанию защищены от двойной конвертации — если разница между суммой, которую показывает продавец, и которая спишется с карты по фокту, превышает 10 грн, банк ее не пропустит.

В целях безопасности, банковским приложением можно пользоваться толко с одного устройства — iOS — 10.0, Android — 4.4. В случае утери смартфона/карты нужно обратиться в службу поддержки по телефонам: 0 (800) 205-205 (из Украины) +380 (44) 237 2060 (за рубежом).

Кредитный лимит

Это первое, что видит пользователь, войдя в приложение. При этом, сумма лимита обединена с собственными средствами, что может ввести пользователя в заблуждение.

Оформить кредитный лимит на карту Monobank так же просто, как и открыть счет. Программа предложит рассказать о себе — начиная с семейного положения, образования, места работы и вплоть до последних поездок за границу.

За каждый заполненный пункт начисляется определенное количество процентов, повышающих вероятность получения кредита. Так, номер телефона организации, в которой трудоустроен клиент, повышает шансы на получение займа на 6%. А фото выписки с зарплатной карты другого банка — на 10%. Столько же пунктов можно получить, сфотографировав загранпаспорт и штампы о пересеченни границы.

Максимальный размер кредитного лимита — 100 тыс грн. Тестируя карту, мы запросили 5 000 грн. Заполнив анкету, вероятность получения такого займа была невелика — всего 45%. Но, к нашему удивлению, банк открыл кредитную линию на 8500 грн.

Всего на этапе бета-тестирования было согласовано более 100 млн грн кредитных лимитов.

Комиссия за использование кредитных средств

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Максимальный срок беспроцентного использования кредита — 62 дня. Действует с момента возникновения задолженности до конца месяца, следующего за датой возникновения задолженности.

Например, если вы взяли кредит 1 ноября, то до конца декабря сможете использовать его бесплатно. Но если займ был оформлен 15 ноября — сроки не изменятся — с 1 января на остаток по кредиту будет начисляться базовая процентная ставка.

Подробнее с тарифами можно ознакомиться по ссылке.

Результаты Beta-тестирования и планы на будущее

Пользователи чаще всего жаловались на перевод средств с карт других банков и из онлайн-банкинга (невозможно перевести деньги с карт Альфа-Банка и Привата), оплату коммунальных (не подтягивались лицевые счета по адресам), операции с кешбеком (попадание транзакций в неверные категории). Также возникали проблемы со скнированием отпечатка пальца для идентификации, сканированием карты с некотрых устройств и др. Все эти ошибки, по словам разработчиков, удалось исправить на этапе тестирования.

Из сервисов, которые Monobank планирует запускать в будущем, оплата по QR-кодам в транспорте, переводы на карты иностранных банков, функция регулярных платежей, возможность использовать NFC, возможность пополнять карту в мессенджерах, Android Pay и другое.

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