С сегодняшнего дня карту monobank можно добавить в Google Pay

Мобильный кошелек от Google, который был запущен в Украине в ноябре прошлого года, с сегодняшнего дня поддерживает карты первого украинского mobile-only банка – monobank.

Напомним, один из создателей проекта еще месяц назад писал о первой успешной тестовой транзакции в Google Pay. Cегодня же возможность присоединиться к тестированию получили все бета-тестеры с ОС Android.

После периода тестирования функционал станет доступен всем клиентам мобильного банка. Владельцы смартфонов с NFC смогут расплачиваться картой monobank со смартфона в одно касание.

Сооснователь monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook описал, как добавить карту monobank в Google Pay и как совершать платежи с помощью этого сервиса.

8 января Google решил объединить свои платежные сервисы и Android Pay перестал существовать.Теперь вся платежная экосис… Geplaatst door Олег Гороховский op maandag 26 februari 2018

Во время привязки карты происходит авторизационная операция — с карты снимают 6 грн, которые потом возвращаются обратно на карту пользователя.

Через пару недель станет возможным добавить карту в Google Pay прямо из приложения monobank.

Уже к лету Google Pay будет доступен клиентам 10 украинских банков. Такими прогнозами поделилась гендиректор Mastercard в Украине, Вера Платонова.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что аналог monobank выведут на европейский рынок. Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании.

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