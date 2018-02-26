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Аналог monobank выведут на европейский рынок

26.02.2018 12:49

Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании

Аналог monobank выведут на европейский рынок. Фото: fitsnews.com

Как сообщил сооснователь monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, похожий мобильный банк вскоре запустят в Великобритании и затем в Европе.

По словам Дмитрия Дубилета, большая часть свойств продукта для британского рынка будет запущена и в Украине. Он также отметил, что среди них будут достаточно интересные функции, так что украинские клиенты «только выиграют».

Последние пару месяцев я провел много времени в Лондоне, прорабатывая запуск. Нам предстоит решить сотни вопросов — от получения лицензий до маркетинговой стратегии. Нужно сформировать в Британии офис. Мы будем привлекать под проект инвестиции от венчурных фондов…. В общем, работы много. Но я уверен, что у нас получится создать глобальный финтек стартап с капитализацией под миллиард уже через несколько лет
Дмитрий Дубилет
сооснователь monobank

Кроме того, о запуске нового банка будут снимать своего рода реалити-шоу на YouTube. Первый ролик обещают опубликовать на канале уже в ближайшие дни.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как открыть депозит в Monobank. Стали известны условия вкладов.

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Рубрики: MonobankБанкиЕвропаНовостиУкраина
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