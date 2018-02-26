Аналог monobank выведут на европейский рынок

Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании

Как сообщил сооснователь monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, похожий мобильный банк вскоре запустят в Великобритании и затем в Европе.

По словам Дмитрия Дубилета, большая часть свойств продукта для британского рынка будет запущена и в Украине. Он также отметил, что среди них будут достаточно интересные функции, так что украинские клиенты «только выиграют».

Дмитрий Дубилет

сооснователь monobank

Кроме того, о запуске нового банка будут снимать своего рода реалити-шоу на YouTube. Первый ролик обещают опубликовать на канале уже в ближайшие дни.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как открыть депозит в Monobank. Стали известны условия вкладов.

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