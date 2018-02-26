Аналог monobank выведут на европейский рынок

Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании
Как сообщил сооснователь monobank Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, похожий мобильный банк вскоре запустят в Великобритании и затем в Европе.
По словам Дмитрия Дубилета, большая часть свойств продукта для британского рынка будет запущена и в Украине. Он также отметил, что среди них будут достаточно интересные функции, так что украинские клиенты «только выиграют».
Кроме того, о запуске нового банка будут снимать своего рода реалити-шоу на YouTube. Первый ролик обещают опубликовать на канале уже в ближайшие дни.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, как открыть депозит в Monobank. Стали известны условия вкладов.
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