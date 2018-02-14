Как открыть депозит в Monobank: стали известны условия вкладов

Пользователи бета-версии мобильного приложения Monobank получили доступ к депозитам

Первый в Украине «банк в смартфоне» начал тестирование депозитных счетов. Открыть вклад пока могут только пользователи бета-версии приложения на смартфонах Android. Вскоре тестирование должно стартовать и на iOS-устройствах.

Кнопка “Депозиты” появилась в нижней панели инструментов, между разделами «рассрочка» и «кешбэк». Перейдя в раздел вкладов, клиент банка потратит не более 5 минут на ознакомление с условиями депозита и оформление своего вклада.

Условия оформления вклада предполагают размещение депозита на срок 6 ли 12 месяцев в национальной валюте под 15% годовых. Выплата процентов на карту Monobank либо другого украинского банка осуществляется ежемесячно. Но расторгнуть договор раньше срока не получится.

Все персональные данные вкладчика прикрепляются к договору автоматически. Клиенту нужно только указать сумму депозита (от 1000 грн), выбрать условия вклада и внести средства.

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Пополнить вклад можно с банковской карты, в том числе и Monobank. Но важно помнить, что открыть вклад в счет кредитного лимита нельзя — обязательно наличие собственных средств на карте. Также внести деньги на счет можно по реквизитам — приложение сформирует счет и отправит его на e-mail вкладчика для оплатиты через кассу любого банка.

Поскольку Monobank был создан на базе Universal Bank, депозитный договор, как и договор о ведении карточного счета оформляется именно с этим финучреждением. Все депозиты попадают под стандартные условия гарантирования вкладов физических лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что карты Monobank вскоре можно будет добавить в Android Pay. Такую опцию разработчики пообещали реализовать до конца февраля.

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