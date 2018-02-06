В Android Pay вскоре можно будет добавить карты Monobank

Такая возможность появится в течение месяца

Мобильный кошелек Google, который был запущен в Украине в ноябре прошлого года, начнет поддерживать карты еще одного украинского банка. Так, уже в феврале 2018 в Android Pay можно будет добавить карты первого украинского банка в смартфоне — Monobank. Об этом один из создателей проекта написал на своей странице в соцсети Facebook.

Сейчас происходит тестирование нового функционала. Но разработчики обещают, что релиз состоится уже в феврале текущего года. Кроме того, уже к лету Android Pay будет доступен клиентам 10 украинских банков. Такими прогнозами поделилась гендиректор Mastercard в Украине, Вера Платонова.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, компания Google решила провести ребрендинг своего мобильного кошелька. В рамках инициативы Android Pay и Google Wallet объединят в один платежный сервис. Он будет называться Google Pay. Но пока название сервиса NFC-платежей в магазине приложений Google Play не изменилось.

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