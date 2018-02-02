NFC в смартфоне: ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине

Выбираете новый телефон — обратите внимание NFC в смартфоне. Эта опция позволит расплачиваться гаджетом в магазинах

Еще несколько лет назад наличие NFC-модуля в смартфоне не было обязательным при покупке нового гаджета. Такой телефон в Украине было сложно использовать для оплаты, да и мало кто знал о функции бесконтактных платежей.

Но ситуация изменилась. В 2017 году сразу несколько украинских банков выпустили мобильные кошельки, которые превращают смартфон в платежный инструмент — ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Восток, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк. Кроме того, в прошлом году в Украине заработал популярный иностранный цифровой бумажник — Android Pay. Его особенность — возможность загрузить в смартфон карты разных украинских банков.

Если есть модуль NFC в смартфоне, все эти решения позволяют расплачиваться телефоном так же просто, как и банковской картой. Редакция PaySpace Magazine составила список самых популярных смартфонов, в которых есть такая функция.

Что такое NFC в смартфоне?

Технология NFC (с англ. near field communication — ближняя бесконтактная связь) предполагает бесконтактную передачу информации между устройствами (на расстоянии до 10 см). В последнее время производители электроники стали все чаще помещать в смартфоны модуль NFC. Таким образом гаджет можно использовать для платежей в магазинах наравне с бесконтактной банковской картой — для этого нужно просто разблокировать и приложить смартфон к POS-терминалу. Передача платежной информации происходит буквально по воздуху.

ТОП гаджетов, в которых есть NFC-модуль:

СМАРТФОНЫ SAMSUNG С NFC

Galaxy серия J 2017

J5 стоимостью около 8 тыс грн, стал самым продаваемым гаджетом по данным магазина электроники MOYO. Новый Galaxy J5 имеет 5.2-дюймовый дисплей, производительную аппаратную конфигурацию, основную и фронтальную камеру по 13 Мп, сканер отпечатков пальца. Устройство в металлическом корпусе поддерживает две SIM-карты, а также позволяет отдельно добавить карту памяти до 256 Гб.

Самая продвинутая модель линейки — J7 стоит 9 тыс грн. Аппарат отличается от пятой версии влагоустойчивостью, более высоким расширением экрана (Full HD), более емкой батареей (3600 мАч против 3000 мАч), бОльшим объемом оперативной памяти (3 Гб против 2 Гб). Также гаджет поддерживает режим «Always on Display”.

Оба смартфона позволяют расплачиваться бесконтактно через приложение Android Pay, а также мобильные кошельки некоторых банков.

Galaxy серия A 2017

Особенность смартфонов серии «А» 2017 года — наличие нескольких технологий для передачи платежной информации — NFC и MST. Суть последней заключается в возможности расплачиваться смартфонами не только в бесконтактных, но и в обычных терминалах, которые принимают к оплате только карты с магнитной лентой. Когда в Украине запустят мобильный кошелек Samsung Pay — пользователи этих и более дорогих устройств бренда получат доступ к такой возможности. Пока же гаджеты поддерживают только Android Pay и мобильные кошельки банков.

A3 за 9,5 тыс грн подойдет для тех, кто любит небольшие смартфоны. Диагональ экрана этого гаджета составляет всего 4,7 дюйма. Однако у него есть существенные недостатки по сравнению со старшими девайсами класса «А», да и некоторыми гаджетами из J-серии. Это небольшая емкость батареи (2350 мАч), отстутствие возможности вставлять одновременно две SIM-карты и карту памяти (при встроенной памяти 16 Гб), и 2 Гб оперативной памяти.

В A5 за 12 тыс грн емкость батареи (до 3000 мАч) больше, чем в А3, но все еще ниже, чем в J7. Устройство уже не такое компактное, как A3. Диагональ экрана — 5,2 дюйма. В эту модель добавлены мегапиксели в основной и фронтальной камерах (до 16 Мп каждая), увеличена оперативная память до 3 Гб. Встроенной памяти тут тоже больше — 32 Гб. Устройство защищено от влаги и пыли, обладает функцией «Always on Display” и быстро заряжается.

За 13 тыс грн можно приобрести А7, который отличается от A5 диагональю экрана (5,7 дюйма), более емкой батареей (3600 мАч). В телефон тоже можно вставить две SIM-карты и карту памяти.

NFC-модуль можно встретить не только в дорогих смартфонах. На рынке есть устройства стоимость около $200, которые позволяют оплатить счет в магазине. Опишем несколько бюджетных гаджетов с NFC, которые продолжают пользоваться спросом у покупателей.

СМАРТФОНЫ ASUS С NFC

Модель Asus ZenFone 2 стоимостью около 5000 грн появилась на рынке еще в 2015 году. С тех пор вышел не один смартфон этой марки с поддержкой NFC (например, Asus ZenFone 3 и 4). Но цены на эти гаджеты превышают 10 тыс грн. Поэтому если вы ищете телефон средней ценовой категории — обратите внимание на второй гаджет в линейке ZenFone. Он может похвастаться хорошим зарядом батареи (3000 мАч), камерой (13 Мп), видео в формате FHD. Из функций, которые уже стали привычными, отсутствует сканер отпечатков пальцев.

MOTOROLA

Гаджет Motorola Moto E Plus (XT1771) стоимостью 5,5 тыс грн получил уже стандартные для этой ценовой категории характеристики: экран диагональю 5,5 дюймов с разрешением 1280×720, камеры 13/5 Мп, 16 ГБ встроенной памяти + возможность использовать microSD, две SIM-карты. Отличительная особенность гаджета — батарея емкостью 5000 мАч, что позволит аппарату дольше работать без подзарядки. В целом, опцию NFC поддерживают многие модели Motorola — осталось выбрать, какие дополнительные характеристики важны пользователю смартфона.

МОДУЛЬ NFC В ГАДЖЕТАХ SONY

Один из самых бюджетных смартфонов Sony с NFC-модулем — Xperia L1 G3312 — до сих пор привлекает внимание покупателей. У смартфона стоимостью около 5000 грн есть все необходимые для своей ценовой категории характеристики. Но, судя по отзывам, пользователи жалуются на слабую батарею (2620 мАч) и низкую производительность смартфона. В гаджете все еще нет сканера отпечатка пальца.

Чуть дороже (6 тыс грн) стоит Xperia X F5122. Это устройство может похвастаться бОльшим объемом встроенной и оперативной памяти, различными датчиками (в том числе и сканером отпечатка пальца), дополнительным слотом для карты памяти и улучшенными показателями камеры (хоть заявленные 23 мегапикселя основной камеры некоторые пользователи сравнивают с 13 Мп в моделях других брендов).

Xperia XA1 Plus G3412 (около 8 000 грн) отличается еще большей производительностью, чем в предыдущих моделях. Так, гаджет оснащен 8-ядерным процессором, в отличие от 6 и 4-ядерных в предыдущих моделях. Кроме того, аппарат получил батарею емкостью 3430 мАч, что существенно больше его предшественников.

XIAOMI С NFC

Относительно недорогие модели китайского бренда Xiaomi тоже могут быть использованы для оплаты товаров в магазинах.

Xiaomi Mi5s за 8 тыс грн предлагает камеру на 12 Мп, мощную батарею емкостью 3200 мАч, возможность быстрой зарядки и 32 ГБ встроенной памяти.

Mi6/64 зо 11 тыс грн оснащен двумя основными камерами по 12 Мп, имеет оперативную память в 6 (!) Гб. Также в модели есть защита от влаги и пыли, сканер отпечатков пальцев и другие датчики.

Это далеко не полный список гаджетов, которые поддерживают бесконтактные платежи. NFC-модуль есть в более дорогих моделях Samsung серии S (S7, S7 Plus, S7 Edge, S8, S8 Plus), во флагманах Huawei (Huawei P10 Lite, Huawei Mate 10 Pro) и др. Приблизительный список устройств всех производителей можно найти тут. Важно помнить, что до официальной презентации мобильного кошелька Apple Pay в Украине использовать iPhone для оплат не удастся, несмотря на то, что в гаджете есть NFC-модуль начиная с модели iPhone 6.

Как узнать есть ли NFC в телефоне?

Также можно проверить наличие NFC в смартфоне. Для этого нужно зайти в настройки телефона и выбрать пункт «Подключения». Перед использованием телефона для платежей, опцию нужно активировать.

Как видим, NFC в смартфоне — не такая уж редкая и дорогая функция. Купить телефон, который поддерживает бесконтактные платежи, можно имея разный бюджет.

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