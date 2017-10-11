Еще один украинский банк запустил NFC-кошелек для смартфонов

Уровень проникновения смартфонов в Украине составляет 44%, а уже в 2020 году эксперты прогнозируют показатель в 71%

Банк Восток совместно с Mastercard представили новый цифровой бесконтактный кошелек на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES) в Украине. С помощью приложения «Мобильный Банк Восток» пользователи смогут в одно касание рассчитываться в физических торговых точках и в транспорте столицы с помощью смартфона и подтверждать покупки отпечатками пальцев.

Пользователь авторизуется в приложении, введя номер мобильного и пароль. Все платежные карты, которые закреплены за этим номером мобильного, уже есть в приложении. Не нужно дополнительно вводить данные карт — достаточно лишь активировать кошелек в приложении.

Для того чтобы осуществить оплату, пользователю нужно разблокировать смартфон и нажать «Оплатить». После этого, введя пароль и выбрав карту, необходимо поднести телефон к терминалу — и оплата осуществлена. Для расчетов NFC-кошельком доступны все карты Mastercard от Банк Восток, кроме карты «Власний рахунок» с платежной функцией — ее можно будет добавить и использовать для оплат со смартфона в ближайшее время, сообщает банк.

Кроме авторизации по коду доступа, пользователи, чей смартфон поддерживает технологию TouchID, смогут подтверждать вход в приложение и оплату с помощью отпечатка пальца. Платить с NFC можно даже при отсутствии интернет-соединения, поскольку платформа MDES сохраняет специальные резервные коды-токены для оплаты.

Обновленная версия приложения для мобильного банкинга «Мобильный Банк Восток» уже доступна для загрузки и установки пользователям смартфонов с операционной системой Android версии KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC.

Решение работает на глобальной цифровой платформе токенизации Mastercard Enablement Digital Service (MDES). Платформа, которая была представлена в 2013 году, позволяет превратить любое устройство с подключением к интернету в безопасный платежный инструмент. Сегодня с MDES в мире работают такие компании, как Apple, Samsung и Google. Для оплаты с решением на MDES создается уникальный токен, использование которого обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в марте этого года Mastercard и ПриватБанк представили цифровой бесконтактный кошелек на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES) в Украине. Благодаря этому пользователи приложения Приват24 получили возможность быстро и безопасно рассчитываться в физических торговых точках с помощью смартфона.

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