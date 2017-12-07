Raiffeisen Pay: в Украине заработал еще один мобильный кошелек

С помощью Raiffeisen Pay можно расплачиваться касанием мобильного

Клиенты Райффайзен Банка Аваль – держатели карт Visa — теперь смогут совершать платежи с помощью мобильного кошелька Raiffeisen Pay.

Платежные карты клиента будут доступны прямо в смартфоне, а для оплаты покупок достаточно будет коснутся мобильным телефоном платежного терминала с поддержкой NFC.

Чтоб воспользоваться сервисом, нужно:

загрузить приложение из Play Market;

войти в систему, воспользовавшись своим логином и паролем для «Райффайзен Онлайн». Все карты Visa, доступные для осуществления бесконтактных платежей, автоматически синхронизируются с Raiffeisen Pay. После этого можно использовать смартфон для оплаты покупок.

Разработчики Raiffeisen Pay утверждают, что использовать приложение безопасно: все расчеты возможны только при условии введения ПИН-кода или же должны быть подтверждены отпечатком пальца (если данная функция есть в смартфоне). Все данные карт зашифрованы и защищены от посторонних.

Отметим, что Raiffeisen Pаy может быть установлен на смартфоны со встроенным модулем NFC, функционирующие под управлением ОС Android версии 4.4 и выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa. Воспользоваться сервисом можно в миллионах розничных магазинов и банкоматов с поддержкой NFC.

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