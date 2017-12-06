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Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa

06.12.2017 13:10

Воспользоваться сервисом можно в миллионах розничных магазинов и банкоматов с поддержкой NFC

Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa. Фото: techzones.vn

Garmin International и Fit Pay объявили о том, что сервис бесконтактных платежей Garmin Pay теперь доступен для держателей кредитных, дебетовых и предоплаченных карт Visa, выпущенных крупнейшими банками-эмитентами сети.

Сервис работает с новейшими смарт-часами от Garmin — Vívoactive 3. С его помощью пользователи могут совершать безопасные бесконтактные платежи в точках продаж.

В платежном сервисе используется токенизация, обеспечивающая безопасность пользователя — данные о номерах счетов плательщика заменяются персональным цифровым идентификатором.

Смарт-часы Garmin Vívoactive 3. Фото: slashgear.com

Доступ к Garmin Pay появился у держателей карт Visa многочисленных банков-эмитентов, включая Bank of America, Capital One, U.S. Bank , BonusCard, Cornérbank, ANZ и National Australia Bank.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что новый платежный сервис Garmin Pay запустился в четырех странах. Сервис бесконтактных платежей стал доступен в США, РФ, Швейцарии и Австралии.

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По материалам finextra.com

Рубрики: Bank of AmericaVisaБанкиКомпанииМобильные платежиНовостиПлатежные карты
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