Garmin Pay стал доступен для держателей карт Visa

Воспользоваться сервисом можно в миллионах розничных магазинов и банкоматов с поддержкой NFC

Garmin International и Fit Pay объявили о том, что сервис бесконтактных платежей Garmin Pay теперь доступен для держателей кредитных, дебетовых и предоплаченных карт Visa, выпущенных крупнейшими банками-эмитентами сети.

Сервис работает с новейшими смарт-часами от Garmin — Vívoactive 3. С его помощью пользователи могут совершать безопасные бесконтактные платежи в точках продаж.

В платежном сервисе используется токенизация, обеспечивающая безопасность пользователя — данные о номерах счетов плательщика заменяются персональным цифровым идентификатором.

Доступ к Garmin Pay появился у держателей карт Visa многочисленных банков-эмитентов, включая Bank of America, Capital One, U.S. Bank , BonusCard, Cornérbank, ANZ и National Australia Bank.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что новый платежный сервис Garmin Pay запустился в четырех странах. Сервис бесконтактных платежей стал доступен в США, РФ, Швейцарии и Австралии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начался официальный запуск Apple Pay Cash

По материалам finextra.com