Начался официальный запуск Apple Pay Cash

Возможность воспользоваться сервисом уже есть у пользователей iPhone в США

Запуск Apple Pay Cash официально начался в США. Теперь у пользователей iOS появилась возможность отправлять друг другу платежи непосредственно через iMessage. Обновление становится постепенно доступным для тех, кто загрузил версию iOS 11.2, представленную 2 дня назад.

Напомним, услуга позволяет передавать деньги друзьям и родственникам в сообщении или используя Siri. Деньги снимаются с кредитной или дебетовой карты отправителя, привязанной к Apple Wallet. Когда средства доходят получателю, они отображаются в виде карты Apple Pay Cash — это своего рода виртуальная подарочная карта, также хранящаяся в Apple Wallet.

Эти деньги затем могут быть переведены на банковский счет, либо и дальше храниться на устройстве в качестве подарочной карты. Потратить их можно в любом месте, где принимают Apple Pay. Возможность проводить такие платежи непосредственно в iMessage — это и дополнительное удобство для пользователя, и способ удержать аудиторию в экосистеме iMessage.

Запуск в Штатах все еще продолжается. О сроках международной экспансии в компании пока не сообщают.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один украинский банк подключился к Android Pay. UKRSIBBANK — первый коммерческий банк, запустивший Android Pay для картодержателей Mastercard в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В PayPal начали блокировать учетные записи пользователей криптовалют

По материалам techcrunch.com