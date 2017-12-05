Еще один украинский банк подключился к Android Pay

UKRSIBBANK — первый коммерческий банк, запустивший Android Pay для картодержателей Mastercard в Украине

С сегодняшнего дня клиенты UKRSIBBANK, которые пользуются картами платежной системы Mastercard, могут воспользоваться преимуществами бесконтактных платежей при помощи сервиса Android Pay от Google. UKRSIBBANK первым среди коммерческих банков в Украине совместно с Google и Mastercard внедрил для своих клиентов этот инструмент расчетов в одно касание со смартфоном и Android Pay.

Оплата по телефону с приложением Android Pay доступна для владельцев Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay с Google Play, зарегистрировать аккаунт и добавить в него данные карт Mastercard от UKRSIBBANK. Для оплаты с приложением Android Pay нужно активировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу. Если же сумма платежа по карте Mastercard превышает 100 грн, необходимо будет разблокировать телефон, то есть верифицировать пользователя (ввести графический ключ, цифровой код или разблокировать устройство по отпечатку пальца).

Украина — одна из первых стран, где банк, входящий в международную банковскую Группу BNP Paribas Group, внедрил подобное решение. Кроме того, стратегия банка на 2018 предполагает установку только бесконтактных терминалов в торговых точках. Таким образом, чтобы в них можно было расплачиваться смартфонами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

На сегодняшний день три украинских банка позволяют своим вкладчикам пользоваться мобильным кошельком Android Pay. Первым финучреждением, которое запустило услугу, стал ПриватБанк (1 ноября). За ним 24 ноября такую опцию активировали в Ощадбанке.

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