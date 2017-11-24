К Android Pay подключился еще один украинский банк

Клиенты двух украинских банков могут расплачиваться за покупки с помощью бумажника Google

С сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка смогут пользоваться мобильным кошельком Android Pay и оплачивать свои покупки при помощи смартфона. Для этого им нужно скачать приложение из магазина Google Play и привязать к нему свою банковскую карту. Обязательное условие для полноценного использования бумажника — наличие смартфона с NFC-модулем и операционной системой Android версии 4.4 и выше. Более 30% вкладчиков Ощадбанка, которые пользуются смартфонами на базе Android, смогут воспользоваться платежным сервисом Google.

Проект запущен в рамках сотрудничества компании Google, платежной системы Mastercard и Ощадбанка.

В банке заявили, что им удалось реализовать проект Android Pay для своих вкладчиков быстрее, чем в других странах Европы — на запуск ушло около месяца. В финучреждении это объясняют наличием собственных разработок в сфере бесконтактных платежей — кошелька ОЩАД Pay, который запустили в начале этого года. А также инновационным курсом развития, которого придерживается банк.

На сегодняшний день 2.2 млн клиентов Ощадбанка используют онлайн и мобильные каналы для получения финансовых услуг. А 81% пользователей мобильного банкинга от Ощадбанка — владельцы смартфонов на базе ОС Android.

Ощадбанк занимает второе место в Украине по доле торгового эквайринга. Обслуживая 33 тыс терминалов. 75% из них принимают бесконтактные платежи, в том числе и Android Pay.

Согласно исследованиям, 72% украинцев хотели бы расплачиваться смартфоном в магазинах. По прогнозам Mastercard, через несколько лет мобильный телефон станет вторым по популярности методом оплаты в стране.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, платежный сервис был запущен в Украине 1 ноября. Первым финучреждением, которое позволило своим вкладчикам пользоваться бесконтактным бумажником, стал ПриватБанк. Украина стала 15-й страной в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, тем самым подтвердив статус одного из самых открытых к инновациям рынков.

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