2018 станет годом носимых платежных устройств — Mastercard

Рост рынка носимых устройств стимулирует растущее доверие к бесконтактным платежам

Эксперты прогнозируют, что 62% носимых устройств к 2020 году будут иметь функцию оплаты, а уже текущий год станет прорывным в популярности гаджетов в качестве платежных инструментов.

Рост рынка носимых устройств стимулирует растущее доверие к бесконтактным платежам. В городах их преимущества используют, в частности, в транспорте. Носимые устройства делают это проще, чем когда-либо. Они становятся все более популярными: с января по июнь 2017 года спрос на носимые устройства в Европе вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Платежный функционал носимых устройств Mastercard работает на основе платформы токенизации MDES. Благодаря ей 16-значный номер карты не используется и не сохраняется на носимом устройстве. Вместо этого для осуществления транзакций для каждого нового устройства предназначается зашифрованный цифровой ключ, токен. Пользователь вводит номер карты только один раз, на этапе оцифровки. После этого осуществляется аутентификация одноразовым паролем, который банк направляет на телефон. Пользователь вводит этот код, после чего Mastercard делает перекрестную проверку перед тем, как назначить устройству токен. Токенизация добавляет еще один уровень безопасности, ведь реальный номер карты скрыт даже во время транзакций на точке продажи.

Как отметил Юрий Батхин, директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии, о росте интереса к NFC-платежам с помощью смарт-устройств свидетельствует статистика MDES — за прошлый год в мире частота использования платформы выросла в 100 раз. В Украине этот тренд также набирает обороты благодаря массовому запуску NFC-кошельков для смартфонов.

Новые разработки по безопасности платежей стимулируют развитие инновационных носимых устройств — от смарт-часов с Samsung Pay, Android Pay или Apple Pay к смарт-часам с фитнес-функционалом, например, Garmin Pay или Fitbit Pay, и даже стильных колец.

Всего за два месяца Fitbit Pay и Garmin Pay были запущены еще в 10 странах с несколькими эмитентами. Это только начало, поскольку токенизация позволяет потенциально превратить все виды устройств на безопасные платежные инструменты, даже автомобили, телевизоры и холодильники. А, например, Levi’s и Jacquard от Google создали куртку Commuter Trucker Jacket, которая имеет устройство для бесконтактных платежей, встроенное в рукав.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что почти 70% интернет-пользователей Китая осуществляют платежи онлайн. В Китае все больше интернет-пользователей платят онлайн.

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