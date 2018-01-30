Мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране

Самый широко распространенный в мире мобильный платежный сервис теперь доступен на 20 мировых рынках

29 января Samsung Electronics объявила о запуске мобильного кошелька Samsung Pay в Мексике. Это вторая латиноамериканская страна, а также 20 рынок в мире, где запустился платежный сервис южнокорейской компании.

С запуском Samsung Pay в Мексике пользователи смогут легко совершать покупки через свои смартфоны практически в любом магазине. Ведь кошелек поддерживает не только бесконтактные платежи (NFC), но и оплату c использованием магнитной связи (MST).

Технология Magnetic Secure Transmission (MST) используется только в одном из трех популярных мобильных кошельков (Apple, Samsung, Android Pay). Принцип работы похож на транзакцию с использованием традиционной платежной карты с магнитной полосой.

В Мексике Samsung сотрудничает с некоторыми ведущими платежными системами (American Express, Masterсard и Visa) и банками (Banorte, Banregio, Citibanamex, HSBC и Santander).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг. Пользователи смогут снимать или отправлять деньги со счетов в банках через платежный сервис.

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