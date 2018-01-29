Huawei Pay: назван первый зарубежный рынок, где заработает платформа

Для китайского платежного сервиса Huawei Pay выбрали первый иностранный рынок

Компании Huawei Technologies и China UnionPay заключили соглашение, в рамках которого будут работать над выводом на международный рынок системы Huawei Pay, которая сейчас доступна только в Китае.

Компании вместе разработали систему еще в 2016 году, а теперь продолжают ее развитие на глобальном уровне. Первым иностранным рынком, где будет представлен платежный сервис, станет Россия. Позже компании намерены запустить систему Huawei Pay и на других восточноевропейских рынках.

В будущем владельцы мобильных телефонов Huawei за пределами Китая смогут совершать мобильные платежи, привязав свои банковские карты UnionPay к телефону с установленным приложением Huawei Pay. Для проведения операции достаточно будет поднести телефон к терминалу с поддержкой системы быстрой мобильной оплаты UnionPay. В России таких терминалов более 400 тыс, а карты UnionPay принимаются на 85% территории страны.

Huawei Pay уже сотрудничает с 66 банками и совместим с 20 мобильными устройствами, включая различные модели мобильных телефонов и смарт-часов.

В 2017 году через систему Huawei Pay были совершены платежи в объеме 4 млрд юаней.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к WeChat Pay теперь можно привязывать зарубежные карты. Для использования WeChat Pay теперь не обязательно иметь китайскую платежную карту.

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По материалам banki.ru