Экспансия Alipay: китайский кошелек заработал в еще одной стране

Сервис впервые стал доступен на Ближнем Востоке

Платежная платформа Alipay теперь доступна в Израиле. Это стало возможным благодаря партнерству компании с Israel Credit Cards и OneBill.

Израиль стал первой страной на Ближнем Востоке, где заработал сервис. Теперь местные торговцы смогут принимать платежи от китайский туристов с помощью их любимой платформы. Первым платежи через мобильную платформу начал принимать ювелирный магазин Diamond Mines.

Стоит отметить, что китайские потребители привыкли расплачиваться за все с помощью смартфонов, но за рубежом им приходилось использовать другие методы оплаты. Благодаря экспансии Alipay китайцы могут пользоваться привычной платформой уже в 70 странах мира. Кошелек уже насчитывает более 500 млн зарегистрированных пользователей и планирует достичь 2 млрд в течение следующего десятилетия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что рыночная стоимость Alibaba перешагнула новую отметку. Акции компании снова порадовали инвесторов.

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По материлам pymnts.com