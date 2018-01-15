Искусственный интеллект от Alibaba победил человека в одном из тестов

Модель глубокого обучения Alibaba в этом месяце впервые превзошла человека в одном из самых сложных в мире тестов на понимание прочитанного

Институт анализа данных и технологий Alibaba (iDST) сообщил, что его модель нейронной сети набрала 82,44 балла в Stanford Question Answering Dataset (SQuAD), обойдя результат человека в 82,304, предоставив точные ответы на вопросы.

SQuAD — это огромный массив данных для оценки понимания прочитанного, состоящий из более 100 тыс пар вопросов и ответов, основанных на более чем 500 статьях Википедии.

Точность ответов модели Alibaba на вопросы теста (например, «Как возникает дождь?») связана с ее способностью читать в иерархическом порядке: от абзацев до предложений и слов, отыскивая точные фразы, содержащие потенциальные ответы. Считается, что эта модель, использующая иерархическую сеть внимания, является большой коммерческой ценностью. Alibaba уже несколько лет использует базовую технологию в своем 11.11 Global Shopping Festival, где машины отвечают на многочисленные запросы клиентов.

Потенциально технологию можно использовать в музеях и медицинских центрах, чтоб пользователи могли быстро получить ответы на интересующие их вопросы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам alizila.com