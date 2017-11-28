Интернет вещей и искусственный интеллект: Baidu и Xiaomi обьявили о сотрудничестве

Две крупные китайские компании решили объединить свои усилия для совместных технологических наработок

Baidu, китайский аналог Google, и технологическая компания Xiaomi объявили о стратегическом партнерстве в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта.

Альянс между третьей по стоимости публичной китайской компанией Baidu и одной из самых ценных частных компаний в мире — Xiaomi, будет построен вокруг изучения возможности распознавания голоса, глубокого обучения и компьютерного зрения. Кроме того, одними из ключевых интересов Baidu являются робототехника, AR, VR и самоуправляемые автомобили. Возможно, к этим разработкам подключится и Xiaomi. Пока детали сотрудничества не раскрываются.

Имея рыночную капитализацию в $68 млрд, Baidu усиливает свои на позиции мировой технологической сцене, фокусируясь на направлениях ИИ и глубокого обучения. В свою очередь, Xiaomi стала ключевым игроком в Китае и вышла на развивающиеся рынки, такие как Индия, благодаря своим доступным смартфонам, технологичность которых намного выше их цены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в тройку лидеров рейтинга лучших смартфонов 2017 года впервые не попал Apple. Всего в список лучших включили 15 смартфонов, появившихся на рынке в 2017 году.

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По материалам techcrunch.com