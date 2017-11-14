Назван новый лидер на рынке носимых устройств

Американская компания сместила с позиции лидера китайскую компанию Xiaomi

Apple снова вернул себе статус лидера на рынке носимых устройств после того, как в сентябре в продажу поступило третье поколение Apple Watch. Таким образом, Apple сместил с позиции лидера китайскую компанию Xiaomi.

Благодаря новой модели Apple Watch, которая работает без подсоединения к iPhone, поставки компании на рынке носимых устройств США достигли 3,9 млн единиц в третьем квартале текущего года. В компании подсчитали, что на третье поколение Apple Watch пришлось 800 тыс единиц.

Так, доля Apple на рынке составляет 23%, а на Xiaomi приходится 21% рынка. По результатам прошлого квартала лидером рынка впервые стала китайская компания Xiaomi.

По словам CEO компании Apple Тима Кука, продажи Apple Watch выросли на 50%. По итогам третьего квартала, в ТОП-5 компаний на рынке носимых устройств вошли Fitbit (20% рынка), Huawei (6%) и Samsung (5%). На другие бренды пришлось 25% рынка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple достигла рекордного уровня капитализации. Компания Apple стала первой в мире, чья капитализация при закрытии торгов превысила $900 млрд. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Уолл-стрит за 8 ноября.

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По материалам techcrunch.com