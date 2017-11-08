Apple запустил свой сервис денежных переводов в бета-версии

Пользователи будут получать средства на виртуальные карты Apple Pay Cash в кошельке Apple Wallet и смогут расплачиваться этими средствами мгновенно

Сервис P2P-платежей компании Apple, Apple Pay Cash, запустился в бета-версии, что позволит пользователям в США получать и отправлять средства друзьям, знакомым и членам семьи через программу Messages («Сообщения») .

Сейчас бета-версия сервиса доступна на iOS 11.2.

Пользователи будут получать средства на карты Apple Pay Cash в кошельке Apple Wallet и смогут расплачиваться этими средствами мгновенно.

Apple разработала виртуальную платежную карту Apple Pay Cash совместно с компанией Green Dot. Ряд экспертов рассматривают такой шаг компании Apple, как серьезное намерение создать полноценный банковский сервис.

Пока что, в отличие от похожих сервисов-конкурентов Zelle и Venmo, Apple Pay Cash смогут использовать лишь владельцы девайсов Apple.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple обвинили в снижении точности Face ID для ускорения производства iPhone X. По данным источников, имеющих доступ к информации, компания смягчила спецификации компонентов фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы Face ID. Случилось это примерно в то же время, когда был представлен iPhone X.

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По материалам finextra.com