Apple обвинили в снижении точности Face ID для ускорения производства iPhone X

Компания, в свою очередь, выступила с опровержением этой информации

Согласно публикации Bloomberg, компания Apple позволила поставщикам понизить точность работы технологии распознавания лиц Face ID, чтобы ускорить производство необходимых компонентов.

По данным источников, имеющих доступ к информации, компания смягчила спецификации компонентов фронтальной камеры TrueDepth, которая используется для работы Face ID. Случилось это примерно в то же время, когда был представлен iPhone X.

Напомним, рекламируя возможности Face ID во время презентации iPhone X 12 сентября, Фил Шиллер заявил, что функция дает сбой в одном случае на миллион против 1 на 50 тыс у Touch ID. По словам журналистов Bloomberg, пока неясно, отразится ли смягчение требований на работе Face ID, и будут ли изменения заметны вообще.

В компании Apple выступили с опровержением информации Bloomberg. Представители технологического гиганта заявили, что эти данные – «абсолютная ложь», и вероятность того, что Face ID даст сбой, по-прежнему составляет 1 к 1 млн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что cооснователь Apple не планирует покупать iPhone X. iPhone X станет первым новым смартфоном Apple, который Возняк не станет покупать в первые же дни старта продаж

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По материалам itc.ua