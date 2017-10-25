Сооснователь Apple не планирует покупать iPhone X

iPhone X станет первым новым смартфоном Apple, который Возняк не станет покупать в первые же дни старта продаж

Сооснователь Apple Стив Возняк сообщил, что не собирается покупать iPhone X, хотя обычно он находится в списке людей, у кого новые модели смартфона появляются в первую очередь.

По словам Возняка, iPhone X станет первым новым смартфоном Apple, который он не станет покупать в первые же дни старта продаж, хотя его жена все-таки планирует его приобрести, поэтому Возняк будет находиться к нему «достаточно близко, чтобы во всем разобраться».

Одна из причин нежелания Возняка покупать новый iPhone — скептичность по отношению к функции Face ID. Возняк неуверен, что она будет работать как следует.

Более того, согласно результатам исследования, количество предзаказов iPhone 8 на порядок ниже, чем на предыдущие модели смартфона Apple.

Напомним, предзаказы на iPhone X стартуют 27 октября, а в продажу в более чем 55 странах смартфон поступит 3 ноября.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple запускает образовательный проект совместно с одним из университетов. Университет штата Огайо объявил о новой совместной с Apple инициативе в области цифрового образования. Проект под названием Digital Flagship University начинается в этом учебном году. По словам президента университета Майкла В. Дрейка, инициатива позволит студентам развивать современные мобильные навыки и в дальнейшем преуспеть на конкурентном рынке труда.

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По материалам cnbc.com