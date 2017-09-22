Предзаказы на iPhone 8 ниже, чем на предыдущие модели смартфона Apple

Среди возможных причин — высокая цена на девайс и тот факт, что потребители более заинтересованы в покупке iPhone X

Акции Apple оказались под давлением в среду, 20 сентября, после того, как компания с Уолл-стрит Rosenblatt Securities заявила о том, что предварительные заказы на iPhone 8 и iPhone 8 Plus ниже показателя по предыдущим моделям — iPhone 7 и iPhone 6.

Так, аналитик Rosenblatt Securities Джун Жанг сообщает, что количество предзаказов на iPhone 8 в Китае на JD.com составило всего 1,5 млн единиц. Для сравнения, количество предзаказов на iPhone 7 достигало 3,5 млн единиц.

Более того, количество предзаказов iPhone 8 на China Mobile составляет около 1 млн. Для iPhone 7 и iPhone 6 результат был на уровне 2,5 млн и 3,5 млн единиц соответственно. Аналитик также добавил, что, судя по реакции потребителей в США, на этом рынке объемы предзаказов тоже будут ниже, чем на предыдущие модели смартфона Apple. Среди возможных причин — высокая цена на девайс и тот факт, что потребители более заинтересованы в покупке iPhone X, предполагает Жанг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам pymnts.com