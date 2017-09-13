Количество предзаказов смартфона Samsung Galaxy Note 8 бьет рекорды

Samsung возлагает большие надежды на свой новый смартфон после инцидента с Galaxy Note 7

В Samsung сообщают, что предварительные заказы на смартфон Galaxy Note 8 достигли рекордного уровня для серии «Note». В течение пяти дней эта модель опередила предыдущую примерно в 2,5 раза.

Согласно сообщениям Reuters, количество предзаказов Note 8 из 40 стран достигло около 650 тыс единиц всего за пять дней.

Samsung потеряла миллиарды долларов в результате того, что компании пришлось отозвать все смартфоны Galaxy Note 7 из-за возгорания батареи при зарядке. Поэтому Samsung возлагает большие надежды на Galaxy Note 8, который поможет компании конкурировать с Apple, которая вчера представила свою новую модель смартфонов.

Samsung также надеется, что запуск Note 8 поможет компании улучшить позиции на рынке Китая, который является крупнейшим в мире рынком смартфонов. Местные компании, такие как Huawei Technologies, Oppo, Vivo и Xiaomi, обогнали Samsung по доле на рынке. Доля последней упала до 3 процентов с апреля по июнь.

Несмотря на плохую прессу из-за инцидента с Galaxy Note 7, Samsung решила сохранить бренд Note после того, как опрос показал, что 85% из 5 тыс пользователей Galaxy Note выразили лояльность к бренду.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung проведет испытания самоуправляемых автомобилей. Выпускать автомобили Samsung не планирует — южнокорейский гигант заинтересован в разработке технологий автономного вождения.

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По материалам reuters.com