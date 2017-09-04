Samsung проведет испытания самоуправляемых автомобилей

Выпускать автомобили Samsung не планирует — южнокорейский гигант заинтересован в разработке технологий автономного вождения

Компания Samsung получила разрешение от Департамента автотранспорта Калифорнии на испытание самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования.

Разрешение на тестирование автомобилей на дорогах штата в рамках программы Autonomous Vehicle Tester Program получили и 38 других компаний, включая Apple, BMW, General Motors и т.д.

В мае аналогичное разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей, построенных на базе моделей Hyundai, Samsung получила в родной Южной Корее. Выбор Hyundai в качестве партнера стал неожиданностью, учитывая, что Samsung владеет примерно 20% акций автопроизводителя Renault Samsung Motors, который в свою очередь входит в альянс Renault-Nissan и является четвертым по величине автопроизводителем в мире. Впрочем, у Nissan тоже есть разрешение на испытания автомобилей в Калифорнии, так что появление моделей Nissan в парке самоуправляемых авто Samsung тоже нельзя исключать.

Напомним, еще в 2015 году Samsung создала соответствующее подразделение, которому поручила разработку программного обеспечения и аппаратных средств, необходимых для самоуправляемого движения.

Все это говорит о том, что Samsung старается не отставать от своих «коллег по цеху» и в будущем рассчитывает предлагать собственные разработки в области самоуправляемых автомобилей другим компаниям и автопроизводителям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung выпустит первый в мире смартфон с определителем уровня алкоголя. Южнокорейская компания уже получила патент на производство смартфона со встроенным алкотестером.

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По материалам itc.ua