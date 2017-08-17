Samsung выпустит первый в мире смартфон с определителем уровня алкоголя

Южнокорейская компания уже получила патент на производство смартфона со встроенным алкотестером

Возможно, в линейке Samsung вскоре появится смартфон, с помощью которого можно будет измерить уровень алкоголя в крови пользователя.

Представители компании считают, что внедрение такого функционала в гаджет поможет существенно снизить количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Сообщается, что алкотестер будет встроен в миниатюрном стилусе, прикрепленном к смартфону. Датчиком оборудуют S Pen, который поставляется со смартфонами Galaxy Note.

Измерять уровень алкоголя в крови можно будет даже во время разговора по телефону. Создатели называют свое изобретение газовым датчиком: в числе его задач будет анализ выдоха пользователей устройства и измерение уровня его опьянения.

Инженеры Samsung подчеркивают, что функция будет полезна пользователям смартфонов, которые водят автомобиль. Они смогут проверять свое состояние перед тем, как сесть за руль.

Напомним, что в Украине допустимая норма алкоголя в крови для водителей составляет 0,2 промилле. В Великобритании — 0,8 промилле, в Германии — 0,5 промилле. В Чехии, Словакии и Румынии — 0,0 промилле.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung получила рекордную прибыль, несмотря на скандалы. Выручка Samsung во втором квартале выросла на 20%.

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По материалам ubr.ua