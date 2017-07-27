Samsung получила рекордную прибыль, несмотря на скандалы

Выручка Samsung во втором квартале выросла на 20%

Несмотря на недавние проблемы и скандалы вокруг Samsung, компания отчиталась о получении рекордной чистой прибыли за второй квартал 2017 года — $9,9 млрд.

Корейская компания потерпела ряд неудач — отзыв воспламеняющегося Galaxy Note 7 и скандал со взяточничеством руководителя Samsung Group Ли Джэена – но это не стало препятствием для получения рекордной выручки в размере $54,8 млрд во втором квартале года, что на 20% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль выросла на 89% в основном за счет высоких продаж Galaxy S8 и бизнеса по производству компонентов.

Несмотря на успехи, в Samsung прогнозируют, что прибыль от продажи смартфонов может упасть за счет высоких расходов на маркетинг перед грядущим запуском новой модели смартфона Note, а также — падения продаж Galaxy S8.

К тому же, недавно Samsung сделала свое самое дорогостоящее приобретение: компания купила Harman – одного из крупнейших и премиальных поставщиков автомобильного оборудования – за $8 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в сети появилось видео Samsung Galaxy Note 8. Концепт смартфона основывается на существующих слухах и утечках информации.

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По материалам techcrunch.com