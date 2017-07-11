В сети появилось видео Samsung Galaxy Note 8

Концепт смартфона основывается на существующих слухах и утечках

В интернете уже появился ролик новой модели смартфона Samsung Galaxy Note 8. Блогер выложил ролик на YouTube-канале Concept Creator, который специализируется на создании концептов еще не вышедших устройств.

Концепт смартфона основывается лишь на существующих слухах и утечках. На видео Galaxy Note 8 представлен в четырех цветах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung впервые может обойти Apple по прибыли. Samsung Electronics во втором квартале 2017 увеличила операционную прибыль на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, согласно предварительным расчетам, она достигнет рекордных 14,1 трлн вон (12,1 млрд долл). Этот показатель более чем на 1 трлн вон превышает предварительные прогнозы аналитиков.

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По материалам zn.ua