Samsung поддержит стартапы в Европе: какие проекты интересны

Компанию интересуют технологические наработки

Подразделение южнокорейской компании (Samsung NEXT), которое занимается венчурными инвестициями, объявило о раунде финансирования в размере 150 миллионов долларов для европейских стартапов.

Ожидается, что деньги будут направлены на развитие технологических стартапов, которые находятся на ранних стадиях развития и занимаются проектами, связанными с искусственным интеллектом, интернетом вещей и виртуальной реальностью.

Компания NEXT, основанная в 2013 году, уже инвестировала в 60 компаний, а еще 15 — приобрела. В настоящее время она готовится к расширению присутствия в ЕС со штаб-квартирой в Берлине. В течение следующего года планируется открыть дополнительные офисы на всем континенте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Инвесторы отмечают высокий потенциал европейских стартапов. В 2016 году венчурные инвестиции в ЕС достигли самого высокого уровня с 2007 года. Всего в местные стартапы было вложено 6,4 миллиарда евро. 10% этой суммы — от инвесторов из Северной Америки. Ранее мы сообщали, что в Европе стремительно растут инвестиции в FinTech.

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