Объемы транзакций с Samsung Pay бьют рекорды

В одной из стран, где представлен Samsung Pay, объем транзакций через сервис достиг почти $9 млрд

Объем транзакций с мобильным платежным сервисом Samsung Pay в родной для компании Южной Корее достиг 10 трлн вон (или $8,8 млрд). Об этом сообщили в Samsung.

Samsung Pay запустился на рынке Южной Кореи в 2015 году. За первый год работы в стране объем обработанных сервисом транзакций достиг 2 трлн вон. За последние два года сервис расширился на рынки США, Китая, Испании, Австралии и Сингапура.

Согласно данным Samsung, 30% всех транзакций с Samsung Pay были проведены через онлайн платформы. Это означает, что для многих потребителей сервис заменяет платежные карты при оплате через POS-терминалы или онлайн.

Samsung Pay заключил партнертсва с сотнями банков и платежных сетей по всему миру, включая American Express и UnionPay.

Согласно недавним сообщениям, Samsung рассматривает возможность внедрения своего мобильного платежного сервиса в смартфоны конкурирующих компаний, что может помочь ей затмить соперника Apple Pay, который ограничен экосистемой Apple.

Сейчас Samsung Pay доступен в 18 странах мира.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что PayPal объявила об интеграции с Samsung Pay. Так, пользователи Samsung Pay смогут совершать платежи с помощью PayPal в приложении, онлайн, а также в магазинах.

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По материалам paymentscardsandmobile.com