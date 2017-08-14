Мобильная экспансия PayPal: компания объявила об интеграции с Samsung Pay

Платежный гигант PayPal продолжает укреплять свои позиции на рынке мобильных платежей

Интеграция существенно расширит возможности клиентов обеих сервисов. Так, пользователи Samsung Pay смогут совершать платежи с помощью PayPal как в приложении и онлайн, так и в магазинах.

Клиенты теперь могут добавлять свои счета PayPal в Samsung Pay и пользоваться кошельком PayPal везде, где принимают Samsung Pay. А поскольку корейский платежный сервис построен на технологии электромагнитной передачи (MST), которая позволяет производить оплату даже с помощью терминалов, не поддерживающих NFC, расплачиваться им можно во многих торговых точках.

К тому же, продавцы смогут принимать онлайн-оплаты с Samsung Pay через Braintree от PayPal.

Пока воспользоваться преимуществами интеграции смогут только пользователи в США. Тем не менее, компания Samsung работает над расширением поддержки кошелька PayPal на 18 других рынках, которые она обслуживает, включая Испанию, Южную Корею, Китай и Индию.

В свою очередь, PayPal все больше расширяет свое присутствие на рынке мобильных платежей. Не исключено, что благодаря многочисленным партнерствам и интеграциям аккаунт PayPal вскоре сможет стать альтернативой полноценному банковскому счету.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что PayPal откроет лаборатории инноваций в Индии. Проект поможет развитию индийских финтех-стартапов.

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По материалам thepaypers.com