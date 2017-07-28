Samsung Pay может стать доступен на смартфонах других производителей

Компания Samsung имеет большие амбиции по поводу своей платформы мобильных платежей: доступность на устройствах конкурентов

Лидирующий продавец смартфонов на базе Android провел переговоры внутри компании и с OEM-производителями о запуске Samsung Pay на премиальных смартфонах других марок. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Платежный сервис пока доступен не на всех смартфонах cамой Samsung. Кроме того, полноценную версию платформы поддерживают только несколько моделей телефонов премиум-класса. На смартфонах среднего сегмента работает только урезанная версия под названием Samsung Pay Mini.

Поэтому в компании намерены расширить поддержку Samsung Pay и собственными смартфонами. Так, новые партии телефонов среднего класса, которые поступят в продажу в конце года, будут оснащены специальными чипами. Это сделает устройства совместимыми с полноценным сервисом Samsung Pay.

Чтобы обеспечить поддержку полной версии Samsung Pay на смартфонах конкурентов, другим производителям необходимо добавить к своим устройствам специальный чип с MST-технологией. По словам источников, компания уже провела предварительные переговоры с другими производителями смартфонов на разных рынках.

Дополнительно компания изучает возможность выпуска аксессуара, который позволил бы другим смартфонам преодолеть технический барьер для поддержки Samsung Pay.

Источники сообщают, что доработаны могут быть как обе стратегии, так и одна из них. Состоится это примерно к середине 2018 года.

По данным исследовательской фирмы Juniper, в начале этого года у Samsung Pay было около 34 млн пользователей. Он занимает второе место в мире после Apple Pay, у которого более 80 млн клиентов. На третьем месте Android Pay — 24 млн пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Xiaomi озвучила свои глобальные планы. Китайский производитель смартфонов возьмет в кредит $1 млрд на развитие своего международного бизнеса

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: Биометрия в финансах: как подтвердить платеж без пароля

По материалам gadgets.ndtv.com