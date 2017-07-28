Современные биометрические способы идентификации личности используют разные методики: от сердцебиения до распознавания голоса. Но самым популярным остается отпечаток пальца

28 июля 1858 года отпечатки пальцев были впервые использованы для идентификации личности в криминалистике. В одной из тюрем Индии с их помощью начали определять личность преступника. С тех пор отпечатки пальцев стали использоваться в разнообразных целях — от активации смартфона до паспортного контроля при пересечении границы. Редакция PaySpace Magazine собрала современные биометрические способы идентификации личности, которые применяются в финансовой сфере, чаще всего для подтверждения платежей.

Современные биометрические способы идентификации личности: ТОП-5

Способ №1

Самый популярный сервис, который использует отпечаток пальца для подтверждения платежа – это Apple Pay. Услуга была запущена в октябре 2014 года. Сегодня она доступна на всех современных моделях телефонов Apple, начиная с iPhone 6. Сканер отпечатка находится под единственной кнопкой на лицевой стороне смартфона. Все что нужно для подтверждения транзакции – нажать на нее.

Отпечаток пальца может служить не только паролем, но и полноценным платежным инструментом. WorldPay предлагает установить в супермаркетах сканеры и напрямую привязать отпечаток пальца к банковской карте. Покупатели смогут расплачиваться за товар одним прикосновением.

Способ №2

Система распознавания по голосу активно внедряется в Call-центрах банков. Такая модель аутентификации позволяет убедиться в подлинности личности звонящего без кодового слова, которое часто забывается. Для этого система обращается в архив банка и сравнивает голос звонящего с оригиналом, который был записан во время открытия счета.

Такую систему уже используют в разных банках мира – от Северной Америки до Гонконга.

Интересный формат использования голоса предложили в Wells Fargo – крупнейшем банке Соединенных Штатов. В рамках эксперимента пользователям мобильного приложения предложили протестировать голосовую идентификацию для входа в мобильный банкинг.

Способ №3

Такую идентификацию можно проводить как онлайн, так и в традиционном магазине. Финский стартап Uniqul предложил подобную систему еще в 2013 году. Она сканирует лицо покупателя на кассе магазина, сверяет его с оригиналом в базе и передает платежные данные для оплаты. При этом пользователю не нужно даже доставать кошелек. Реквизиты его карты хранятся в системе. Такую же технологию тестировала японская корпорация NEC.

В Китае уже создали банкомат с распознаванием лица. А Mastercard запустила селфи-платежи в Европе, США и других странах.

Способ №4

Японский производитель смартфонов Fujitsu летом 2015 предложил систему, которая позволяет оплачивать покупки взлядом. В мобильных телефонах появился сканер, который превратил сетчатку в пароль.

А железная дорога Британии будет сканировать сетчатку глаза пассажира, чтобы пропустить его на нужный рейс.

Способ №5

Ритм сердечных сокращений тоже уникален. Он, как и отпечатки пальцев, практически не поддается повторению. Современные фитнес-браслеты способны распознавать электрокардиографические сигналы. Некоторые производители электроники уже увидели потенциал своих устройств в банкинге.

Так, канадский производитель Bionym тестирует браслет Nymi совместно с британским банком Halifax. Уникальный показатель сердцебиения используется для доступа к интернет-банкингу. Также в устройстве предусмотрен платежный функционал.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что 56% пользователей интернета в Великобритании предпочитают пользоваться биометрическими методами аутентификации вместо традиционных паролей для цифрового банкинга. Помимимо перечисленных способов, для подтверждения личности может использоваться считывание вен на руке, анализ поведения, сигналы мозга и даже сканирование ушных раковин.

ОПРОС — Какие биометрические данные подходят для сферы финансов?

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