Samsung Pay анонсировал запуск в Африке

Запуск в одной из стран Африки запланирован до конца года

В компании Samsung заявили о запуске пилотной версии Samsung Pay в Южной Африке. Полномасштабный запуск мобильного платежного сервиса в стране запланирован до конца года.

Заявление о выходе на рынок Южной Африки последовало незадолго после того, как Samsung запустил поддержку PayPal в качестве платежного метода в своем мобильном платежном сервисе Samsung Pay. Чтобы использовать PayPal в приложении Samsung Pay, необходимо привязать свой аккаунт PayPal к мобильному приложению.

Более того, в Samsung сообщают, что партнерство с PayPal позволяет мерчантам, которые пользуются Braintree Direct, интегрировать Samsung Pay в качестве метода платежей. В Samsung утверждают, что поддержка PayPal станет доступна для всех пользователей Samsung Pay в США. Для жителей других стран опция станет доступна немного позже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung Pay достиг рекордных объемов транзакций. Суммарный объем платежей через Samsung Pay превысил 10 трлн вон ($8,77 млрд). Напомним, за первый год работы платежный сервис обработал транзакций на сумму 2 трлн вон.

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По материалам thepaypers.com