Samsung Pay достиг рекордных объемов транзакций

За 2 года после запуска мобильный платежный сервис вырос в несколько раз
По данным компании Samsung Electronics, суммарный объем платежей через Samsung Pay превысил 10 трлн вон ($8,77 млрд). Напомним, за первый год работы платежный сервис обработал транзакций на сумму 2 трлн вон.
В компании также отмечают, что использование мобильного кошелька за год увеличилось почти в четыре раза.
Стремительно выросли и онлайн-платежи через Samsung Pay, на которые приходится более 30% всех транзакций.
Samsung Pay уже доступен в 18 странах на смартфонах серий Galaxy S/A/J. Компания сотрудничает с American Express, Visa, MasterCard и Alipay для коммерциализации сервиса на зарубежных рынках.
На новых смартфонах Galaxy S8 платежный сервис усовершенствован — в нем можно просматривать счет и переводить деньги через голосовой помощник Bixby.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Samsung выпустит первый в мире смартфон с определителем уровня алкоголя. Южнокорейская компания уже получила патент на производство смартфона со встроенным алкотестером.
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По материалам koreaherald.com