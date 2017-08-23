Samsung Pay достиг рекордных объемов транзакций

За 2 года после запуска мобильный платежный сервис вырос в несколько раз

По данным компании Samsung Electronics, суммарный объем платежей через Samsung Pay превысил 10 трлн вон ($8,77 млрд). Напомним, за первый год работы платежный сервис обработал транзакций на сумму 2 трлн вон.

В компании также отмечают, что использование мобильного кошелька за год увеличилось почти в четыре раза.

Стремительно выросли и онлайн-платежи через Samsung Pay, на которые приходится более 30% всех транзакций.

Samsung Pay уже доступен в 18 странах на смартфонах серий Galaxy S/A/J. Компания сотрудничает с American Express, Visa, MasterCard и Alipay для коммерциализации сервиса на зарубежных рынках.

На новых смартфонах Galaxy S8 платежный сервис усовершенствован — в нем можно просматривать счет и переводить деньги через голосовой помощник Bixby.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung выпустит первый в мире смартфон с определителем уровня алкоголя. Южнокорейская компания уже получила патент на производство смартфона со встроенным алкотестером.

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По материалам koreaherald.com