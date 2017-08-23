Голосовой помощник Samsung Bixby запустился в более 200 странах по всему миру

Samsung запустил английскую версию своего голосового помощника Bixby Voice

Вчера, 22 августа, Samsung запустил английскую версию своего голосового помощника Samsung Bixby в более чем 200 странах по всему миру, включая Австралию, Канаду, Южную Америку и Соединенное Королевство.

Bixby, который впервые запустился в Южной Корее еще в начале августа, может распознавать сложные команды, благодаря чему управлять смартфоном, оснащенным Bixby, можно с помощью голоса.

Например, после записи видео пользователь может дать команду Bixby отправить его другу через Facebook Messenger, WeChat, WhatsApp или любое другое приложение для обмена сообщениями, не касаясь при этом дисплея смартфона.

Сейчас Bixby Voice доступен только на четырех моделях смартфонов Samsung – Galaxy S8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8 Plus и Galaxy Note 8, запуск которого ожидается сегодня.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung выпустит первый в мире смартфон с определителем уровня алкоголя. Южнокорейская компания уже получила патент на производство смартфона со встроенным алкотестером.

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По материалам technobuffalo.com