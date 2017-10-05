Apple запускает образовательный проект совместно с одним из университетов

В рамках проекта студенты получат продукты Apple и смогут пройти курс от компании

Университет штата Огайо объявил о новой совместной с Apple инициативе в области цифрового образования. Проект под названием Digital Flagship University начинается в этом учебном году. По словам президента университета Майкла В. Дрейка, инициатива позволит студентам развивать современные мобильные навыки и в дальнейшем преуспеть на конкурентном рынке труда. В рамках проекта в учебном заведении оборудуют iOS Design Lab, а первокурсникам будут выдавать iPad Pro.

iOS Design Lab будет открыта для студентов, преподавателей и местных жителей. В лаборатории будет проводиться техническая подготовка и сертификация разработчиков приложений на языке программирования Apple Swift, а также другие образовательные и карьерные программы. Кроме того, Apple поможет университету разрабатывать приложения в рамках инициативы.

Начиная с осени 2018 года поступающие на первый курс студенты будут получать iPad Pro, Apple Pencil и Smart Keyboard. Финансирование на это будет поступать в рамках программы административной эффективности штата Огайо.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что объем торгов криптовалют «скоро» обойдет торги акциями Apple. Общий объем капитализации всех цифровых валют составляет $121 млрд.

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По материалам techcrunch.com