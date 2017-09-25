Объем торгов криптовалют «скоро» обойдет торги акциями Apple

Общий объем капитализации всех цифровых валют составляет $121 млрд

Объем торгов цифровыми валютами ($3 млрд в день) постоянно растет и, согласно прогнозам, ежедневный объем торгов «вскоре» может обойти показатель по акциям компании Apple ($4 млрд в день).

Об этом сообщил экономист и специалист по стратегическому планированию, основатель и CEO Exante Data, Йенс Нордвиг.

Нордвиг отметил, что ежедневный объем торгов, при котором Bitcoin и Ethereum конвертируют в традиционную валюту, за последний год вырос в восемь раз.

Напомним, курс Bitcoin в текущем году вырос в пять раз, прежде чем упасть на фоне запрета ICO правительством Китая и критики со стороны генерального директора JPMorgan Chase Джейми Даймона в этом месяце.

Многие энтузиасты в области цифровых валют отметили, что Bitcoin — это один из путей для новых инвесторов получить доступ к растущему числу других цифровых валют. На CoinMarketCap представлено более 350 криптовалют с рыночной стоимостью более $1 млн каждая.

По данным CoinMarketCap, общий объем капитализации всех цифровых валют составляет $121 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Австралии отменят двойное налогообложение криптовалют. Сейчас австралийцы платят налог и при покупке криптовалюты, и при оплате товара или услуги криптовалютой.

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По материалам cnbc.com