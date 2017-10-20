Три года в платежах: что нужно знать про Apple Pay

Ровно три года назад, 20 октября 2014 заработал мобильный платежный сервис Apple Pay

Запуск платежного решения от Apple ускорил развитие мобильных платежей. Уже сегодня сервис доступен в 15+ странах. А в ближайшее время запустится еще в пяти государствах Европы.

Apple, работая над мобильным бумажником, сделала выбор в пользу технологии NFC. Это определило вектор развития индустрии мобильных платежей на несколько лет. Спровоцировав появление инновационных решений для оплат у конкурентов (Samsung Pay, Android Pay). А также мобильных приложений банков. Тренд наблюдается и в Украине — за последний год NFC-кошлеки появились и в украинских банках — Ощад PAY, KredoPay и другие.

В компании не останавливаются на платежах в торговых точках. Использовать бумажник Apple Pay можно в браузере Safari и в мобильных приложениях. В начале лета, презентуя новую iOS, компания анонсировала запуск р2р-переводов в кошельке Apple Pay, которые будут запущены этой осенью.

К третьей годовщине запуска платежного сервиса редакция PaySpace Magazine подготовила инфографику с основными вехами истории Apple Pay.

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