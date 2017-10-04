Магазин будущего: 5 мест для шопинга без касс и продавцов

В новом формате шопинга технологии заменят продавцов, а мобильные кошельки — рассчеты через кассу

Онлайн-шопинг уже не считается самым современным способом приобрести или продать товар. В борьбе за покупателя ритейлеры изобретают все новые форматы магазинов, которые будут соответствовать требованиям покупателя. Редакция PaySpace Magazine сделала подборку магазинов, которые предлагают своим клиентам совершенно новый опыт покупок.

Naraffar

Один из первых магазинов без касс и продавцов открылся в шведском городке Викен в начале 2016 года по инициативе местного IT-специалиста. Он разработал мобильное приложение, которое полностью заменяет человеческий труд.

Магазин работает круглосуточно. Чтобы попасть внутрь, покупателю нужно авторизоваться в приложении и просто провести пальцем по экрану. Также с помощью приложения покупатель должен отсканировать коды нужных товаров, перед тем, как класть их в корзину.

В магазине нет кассы, поэтому счет за покупки приходит каждому пользователю один раз в месяц.

Проблему безопасности решают с помощью камер, которые расположены внутри торговой точки. Они способны зафиксировать человека, который попал внутрь без авторизации, и отправить уведомление владельцу магазина.

Amazon Go

Компания Amazon запустила уникальный продуктовый магазин без касс и персонала в Сиэтле в декабре 2016. Изначально в этом магазине могли скупаться только сотрудники компании, но уже в 2017 году проект открыли для массового пользователя, анонсировав выход на европейский рынок с новым форматом ритейла.

В магазине Amazon Go нет привычного обслуживающего персонала и касс, чтобы оплатить товары при выходе. Чтобы скупиться, необходимо на входе просканировать QR-код из специального приложения на смартфоне для идентификации. После этого покупатель может брать все необходимые товары с полок. Amazon автоматически определит, что вы купили с помощью технологий компьютерного зрения и глубокого обучения. А затем спишет стоимость товаров со счета покупателя в Amazon.

Согласно исследованию, 8 из 10 американских потребителей (84%) предпочли бы скупаться в полностью автоматизированном Amazon Go вместо традиционных магазинов.

Moby Mart

В 2017 году тренд магазинов без касс поддержал Китай.

В июне в Шанхае открылся 24-часовой магазин, который находится полностью в управлении технологий. Помимо самообслуживания, торговая точка на колесах — Moby Mart — cможет предложить покупателю товар в удобной для него точке города. Ларек автономно перемещается по улицам с помощью искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Внешне этот магазин напоминает автобус со стеклянными стенами. Чтобы попасть внутрь, нужно отсканировать QR-код на двери авто. Сориентироваться в магазине поможет виртуальный продавец-голограмма.

У каждого товара на упаковке есть штрих-код на упаковке. Его нужно сканировать смартфоном, а деньги будут списаны с банковской карты, привязанной к мобильному кошельку.

BingoBox

Еще один подобный магазин, но уже не передвижной, открыл китайский стартап Bingobox.

Попасть в магазин смогут все пользователи популярного в Китае мессенджера WeChat — для этого им нужно отсканировать QR-код при входе в магазин. Так происходит авторизация покупателя.

Чтобы купить товар, пользователю, как и в предыдущих моделях, нужно отскнировать коды товаров. И отплатить покупку через WeChat или мобильный кошелек AliPay на автоматизированной кассе.

Когда покупатель покидает магазин, специальная камера следит, чтоб он забрал с собой только те товары, за которые заплатил.

Tmall

В Китае инновационные магазины создают не только стартапы. В августе 2017 Alibaba Group анонсировал запуск огромного вендингового автомата по продаже автомобилей под брендом ритейлера Tmall.

Выбрать понравившуюся модель и оформить заказ клиент сможет через свой смартфон. Система оплаты будет связана с рейтингом пользователя Alibaba в системе Sesame Credit. В ней покупателям начисляются баллы в зависимости от их активности. Пользователь, получивший более 750 баллов, сможет внести первый взнос в размере 10%, а остальную сумму можно будет оплатить ежемесячными платежами через Alipay.

После оплаты машина будет автоматически спущена вниз, где покупатель сможет ее забрать.

Автомат будет выглядеть, как многоэтажный дом. На каждом этаже будут расположены автомобили. Вариант того, как может выглядеть аппарат, компания опубликовала в своем Twitter.

Все предыдущие концепты магазина «будущего» похожи между собой — отсутствие продавцов компенсируется технологиями, а покупатели переходят на самообслуживание. Совершенно новый подход к магазину разработала американская сеть универсальных магазинов Nordstrom. В начале октября бренд открыл торговую точку в новом формате — без товаров. Там можно встретиться со стилистом, сделать маникюр, забрать или вернуть онлайн-заказ. Авторы инициативы считают, что персонализированный сервис заинтересует покупателей в новом фрмате шопинга.

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