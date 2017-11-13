Auchan начинает развивать сеть магазинов без касс и персонала

Чтобы сделать покупку в таком магазине, нужен лишь смартфон с QR-кодом и приложением Auchan Minute

Первый магазин инновационного формата Auchan Minute открылся в Китае. Однако ритейлер намерен запустить целую сеть магазинов такого формата.

Ритейлер намерен расширить сеть до нескольких сотен магазинов Auchan Minute только в Китае. Над данным проектом ритейлер сотрудничает совместно с китайским производителем электроники Hisense.

В Auchan Minute отсутствует торговый и кассовый персонал, а процесс оплаты товаров полностью автоматизированный.

Так, перед входом в магазин Auсhan Minute клиентам достаточно отсканировать QR-код на входной двери. Затем с помощью камеры смартфона отсканировать штрих-коды нужных продуктов, добавляя их в виртуальную корзину мобильного приложения. Далее покупателю следует проверить свой список покупок и завершить онлайн оплату товаров перед выходом из магазина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запускает свои инновационные магазины без касс в Европе. В уникальном магазине Amazon Go нет привычного обслуживающего персонала и касс, чтобы оплатить товары при выходе.

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По материалам kiosksoft.ru