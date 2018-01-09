В еще одной стране появился магазин без касс и продавцов

В стране впервые открылся подобный магазин самообслуживания

Вслед за гигантами Amazon и Alibaba, оператор электронных платежей Irispay открыл первый в Малайзии магазин без касс и продавцов.

Irispay E-Concept Store полностью безналичный. Чтобы совершить платеж, клиенты должны воспользоваться мобильным приложением Irispay. Заполнив личные данные, для осуществления платежей нужно будет сканировать QR-коды товаров.

Поскольку у магазина нет потребности в физическом персонале, он может работать круглосуточно, не беспокоясь о стоимости рабочей силы. Irispay E-Concept Store будет работать 24/7 после официального запуска в этом месяце.

В настоящий момент в магазине продаются снэки, напитки и прочие мелочи. Представлены товары из разных стран — Китая, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Тайваня и других.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на китайском онлайн-аукционе продадут небоскреб. Это здание может быть вашим всего за 84 млн долларов.

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По материалам says.com