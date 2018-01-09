Покупки в дополненной реальности: Алло запустит новый интернет-магазин

В нем будут продаваться крупногабаритные товары, которые тяжело разместить в магазинах

Компания Алло запускает мобильное приложение с технологией дополненной реальности для iOS — Allo Virtual Shop. Об этом сообщил маркетинг-директор компании Евгений Резуев.

С помощью этого приложения пользователь может попасть в виртуальный магазин и заказать выбранные товары.

По словам Резуева, в новом магазине акцент будет сделан на товары, которые не умещаются в реальных: ТВ, ноутбуки, крупная и мелкая бытовая техника.

В магазин с дополненной реальностью можно будет войти с любого iPhone начиная с 5 и ОС не менее 10. Маркетинг-директор отметил, что скоро ожидается и запуск для Android.

Разработчиком виртуального магазина Алло выступила киевская WeAR Studio. Она разрабатывала AR-решения для Альфа Банка и Danone, а также VR приложение для демонстрации нового авто Skoda.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцы нашли еще один способ обойти ограничения на зарубежные посылки. Ограничение на беспошлинный ввоз посылок в Украину начнет действовать уже в 2019 году.

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По материалам biz.liga.net