ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2017 года в Украине

Украинцы предпочитают недорогие бюджетные смартфоны

Не смотря на то, что выход iPhone X стоимостью около 40 тыс грн стал одной из самых горячих тем 2017 года, покупают украинцы совсем другие смартфоны – с ценником порядка 3 000 грн.

Так, самым продаваемым смартфоном в Украине, по данным сети магазинов MOYO.ua, стал Samsung Galaxy J3 2016 года выпуска. J3 2017 года также был популярен среди покупателей, но более привлекательная цена вывела прошлогодний смартфон в лидеры продаж. Второе место также за бюджетником Samsung Galaxy J5 и тоже 2016 года выпуска. В целом ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2017 года выглядит так:

Примечательно, что несмотря на большой ассортимент гаджетов, покупатели отдавали предпочтение «проверенным» бюджетникам. Так, на десятку самых востребованных смартфонов пришлось 36% от всего объема продаж в категории.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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